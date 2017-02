Andere artikelen







Nasi-basis op de zuidpool



De legendarische Russische documentaire ‘Derde Rijk – Operatie UFO’ is voor het eerst voorzien van Engelse ondertiteling. Tijdens de video worden mysteries en geruchten rond een geheime nazi-basis op Antarctica onderzocht. Daarnaast komt admiraal Byrd voorbij. In 1947 werd hij tijdens Operatie Highjump geconfronteerd met vliegende schotels. Men bekijkt de occulte oorsprong van de antizwaartekracht-motoren, vliegende schotels en technologieën uit de tijd van Atlantis door de bril van de drie meest mysterieuze organisaties van de 20e eeuw: het Thule-Gesellschaft, het Vril-Gesellschaft en de Ahnenerbe. Nieuw-Schwabenland De documentaire gaat voornamelijk over Basis 211, een legendarische ondergrondse nazi-basis op Antarctica, en Nieuw-Schwabenland. Het bestaan ervan wordt ondersteund door getuigeverklaringen van Duitse onderzeebootcommandanten. Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen duizenden nazi-wetenschappers, veel meer dan het aantal dat is herplaatst door het Vaticaan, Odessa (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen) of onder de Amerikaanse Operatie Paperclip. Een ander belangrijk thema van de film is het vermeende bestaan van een vliegende schotel-programma van de nazi’s. Leden van het occulte Thule-Gesellschaft zouden door middel van channeling bouwplannen van geavanceerde aandrijfsystemen hebben ontvangen. Daarnaast werd een implosiemotor ontwikkeld door Viktor Schauberger, een Oostenrijkse boswachter die naar eigen zeggen vrije energie uit water haalde. Hij noemde de energie orgon of ether. Bij voorkeur zou het in vortexen bewegen. Spiegels De documentaire brengt vele waarnemingen van onbekende vliegende objecten in het Antarctische gebied in kaart en bespreekt de mogelijkheid van wormgaten bij de polen als in- en uitgang voor buitenaardse ruimtetoestellen met de hulp van HAARP. De vraag wordt gesteld waarom bijna alle Amerikaanse bases op de zuidpool worden bemand door agenten van de National Security Agency (NSA) en de CIA. Bron niburu.co Lees verder: http://www.niburu.nl/nazi-basis-op-de-zuidpool-derde-rijk-operatie-ufo-video/









