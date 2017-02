Kinderen gevaccineerd tegen een niet bestaand virus

Andere artikelen







In de loop der jaren zijn er miljarden euro’s en/of dollars verdiend door de medische industrie met het injecteren van mensen met een vaccin tegen mazelen.



Het Duitse Federale Hooggerechtshof heeft nu echter geoordeeld dat het mazelenvirus helemaal niet bestaat.





Er zal wel een goede reden zijn dat er tegenwoordig nog nauwelijks echte geschiedenis wordt onderwezen, want dan kunnen er wel eens beschamende dingen naar voren komen.



Halverwege de jaren zeventig begon men in ons land met het vaccineren van kinderen tegen de mazelen.



Een stukje achtergrond:



Opvallend is dat we rondom het thema vaccinatie de geschiedenis vergeten schijnen te zijn. Het is nog maar zo’n 100 jaar verleden dat er veel kinderen kwamen te overlijden door de zo genaamde kinderziekten.



Er waren in de vorige eeuw een aantal maatregelen die een drastische verlaging van de kindersterfte tot gevolg hadden. Deze maatregelen waren: 1. Het afschaffen van de kinderarbeid. 2. Het aanleggen van de rioleringen en de daardoor verbeterde hygiëne. 3. De verbeterde voedselvoorziening.



Deze drie pijlers worden ook wel de sociale geneeskunst genoemd en hadden tot gevolg dat rond 1970 geen kind meer aan de mazelen of andere kinderziekte overleed. En juist in dat jaar werd de mazelenvaccinatie ingevoerd.



Het veelvuldig gehoorde argument dat door het vaccinatie programma de kindersterfte drastisch gedaald is moet dan ook naar het rijk der fabelen verwezen worden. Het is gewoon ronduit niet waar.



De kindersterfte door kinderziekten waaronder mazelen was al verdwenen toen het vaccinatieschema werd geïmplementeerd. Veel van de huidige vijftigers en zestigers hebben zelf mazelen gehad. Vroeger werd het vaak ‘opgehaald’ als bekend werd dat een kind de mazelen had. Dan had je het maar vast gehad. De mogelijke dreiging die er van deze kinderziekte uitging was immers te verwaarlozen. Het was een onschuldige kinderziekte die gepaard ging met koorts en huiduitslag. Bij erg verzwakte kinderen konden er mogelijk complicaties optreden maar bij relatief gezonde kinderen niet.



In de huidige tijd worden de mazelen afgeschilderd als een ziekte die gepaard gaat met longontsteking, hersenvliesontsteking en dood. Gezien de geschiedkundige achtergrond moet dit als pure bangmakerij geclassificeerd worden.



Toch wordt, ondanks het onschuldige karakter van de mazelen, bij de aanzet van iedere epidemie de vermeende ‘ultime’ oplossing, het vaccineren van de bevolking, weer van stal gehaald. Hierbij worden mensen die, om welke reden ook, niet willen vaccineren bijna afgeschilderd als onmenselijke barbaren die het niet goed met hun kinderen zouden voorhebben. Alsof aan het ongebreidelde vaccineren, met al die schadelijke toevoegingen, geen risico’s verbonden zouden zijn. Op het internet zijn vele verslagen van de negatieve gevolgen van vaccinatie te vinden.



En, alsof dat nog niet erg genoeg is, komt er nu een uitspraak van de hoogste Duitse rechtbank dat het mazelenvirus helemaal niet bestaat:



Door preventieve vaccinatie van volwassenen en vooral kinderen tegen mazelen heeft de farmaceutische industrie de laatste 40 jaar miljarden verdiend. De rechters van het Duitse federale hooggerechtshof (BGH) bevestigden evenwel in een recente uitspraak dat een mazelenvirus niet bestaat. Voorts: Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek in de wereld dat het bestaan van dergelijke virussen dusver kon bewijzen. Dit roept de vraag op wat er werkelijk werd geïnjecteerd in miljoenen burgers de afgelopen decennia. Volgens het arrest van de Hoge Raad, hoeft dat geen vaccin tegen een mazelen (virus) te zijn geweest.



Door Dr. Stefan Lanka,



Het federale hooggerechtshof (BGH) heeft geoordeeld in de mazelenvirus rechtszaak. De eerste civiele Senaat van de BGH heeft het oordeel van het Oberlandesgericht van Stuttgart (OLG) van 16 februari 2016 bevestigd. Het bedrag van € 100.000, die ik als een beloning voor wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het vermeende mazelenvirus had aangeboden hoeft niet te worden betaald aan de eiser. Verzoeker werd ook tot alle proceskosten veroordeeld.



Vijf experts zijn betrokken geweest bij de zaak en presenteerden de resultaten van wetenschappelijke studies. Alle vijf deskundigen, waaronder Prof. Dr. Andreas Podbielski die door de OLG Stuttgart benoemd werd de voorafgaande rechtszitting te vertegenwoordigen, hebben consequent vastgesteld dat geen van de zes ingebrachte publicaties in het proces wetenschappelijk bewijs bevat van het bestaan van het vermeende mazelenvirus.



Genetica vervalst thesis van het bestaan



In de rechtszaak zijn de resultaten van het onderzoek naar de zogenaamde genetische vingerafdrukken van het vermeende mazelenvirus geïntroduceerd. Twee erkende laboratoria, waaronder 's werelds grootste en meest toonaangevende genetische Instituut, kwamen onafhankelijk uit op exact dezelfde resultaten. Deze resultaten bewijzen dat de auteurs van de zes publicaties in het geval van het mazelenvirus verkeerd zaten, en als direct gevolg daarvan alle mazelen virologen nog steeds vandaag de dag verkeerd zitten: zij hebben normale bestanddelen van cellen geïnterpreteerd als onderdeel van het vermoedelijke mazelenvirus.



Vanwege deze fout werd gedurende decennia lang consensus rond normale celbestanddelen hypothetisch (mentaal) geassembleerd tot een model van een mazelenvirus. Tot op de dag van vandaag is een feitelijke structuur die correspondeert met dit model noch in enig mens, noch in een dier aangetroffen. Met de resultaten van de genetische tests zijn alle theses over het bestaan van het mazelenvirus wetenschappelijk weerlegd.



Mensen raken in paniek, gaan door het lint als andere ouders besluiten hun kind niet tegen mazelen te vaccineren, terwijl ze hun eigen kind laten volspuiten met troep tegen een niet bestaand virus.



Dit keer zijn het niet de aluhoedjes die zeggen dat het mazelenvirus niet bestaat, maar is het de conclusie van de hoogste Duitse rechter.



Bij het Nederlandse RIVM, wat deels in handen is van India, staat het volgende op de website:



Mazelenvaccinatie wordt toegediend in de vorm van de BMR-prik (bof, mazelen, rodehond). In dit combinatievaccin zitten onder andere levend verzwakte mazelenvirussen.



Hoe kunnen zij mazelenvirussen toedienen als die volgens de rechter niet bestaan? Bron niburo.co Read more:http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11547:kinderen-gevaccineerd-tegen-niet-een-niet-bestaand-virus&catid=17:gezondheid&Itemid=30







