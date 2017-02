Cannabis

Wanneer overheden dingen doen waarvan je weet dat het schadelijk en nadelig is voor jezelf en je medemens, dan is het je plicht om daar wat aan te doen.



Dan komt er op een gegeven moment een punt waarbij je nog langer weigert om mee te werken om het systeem te blijven voeden.



Als gemeenschap is het natuurlijk handig als je een paar basis spelregels hebt om een en ander enigszins in goede banen te leiden. Maar, als die overheid daar misbruik van maakt om op die manier goed voor zichzelf en hun vriendjes te zorgen, dan is het je plicht als burger om niet langer aan een dergelijk corrupt systeem mee te werken.



En nergens wordt dat op dit moment meer duidelijk dan door de demonisering door overheden van het beste wat de mensheid misschien ooit is overkomen en dat is de cannabisplant.



Iets waar wij al veel langer over schrijven is dat overheden bewust cannabis demoniseren omdat ze er zelf voordeel uit halen.



Zo hebben we onlangs gezien hoe de Nederlandse overheid de grootste “legale” wietexporteur ter wereld is terwijl ze zorgverzekeringen adviseren dit niet meer te vergoeden omdat het niet zou werken en hoe de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Agency) de component in cannabis waar je niet high van wordt, maar die wel veel geneeskrachtige eigenschappen heeft, CBD, heeft gekwalificeerd als een levensgevaarlijke drug.



Een dame die in de periode 1998 tot 2004 verantwoordelijk was voor de propaganda van de Amerikaanse DEA, is Belita Nelson.

Nu werkt ze daar niet meer en is veranderd in een pleitbezorger voor cannabis, waarbij ze onlangs tijdens een conferentie over medicinale wiet en beroepsgroepen in de zorg in Denver, Colorado, een aantal interessante zaken onthulde.



Namelijk dat de DEA volkomen rot en corrupt is en niets anders doet dan leugens verspreiden. “Cannabis is veilig, we weten dat het veilig is. Het is onze melkkoe en die zullen we nooit opgeven”, zei Nelson tegen de conferentie van artsen en verplegend personeel. Met die woorden omschreef ze de werkwijze en de filosofie van de DEA.



In de tijd dat zij werkte voor de DEA kwam ze als woordvoerder regelmatig in de media, programma’s zoals de Oprah Winfrey show en Nightline, waarin ze de gevaren van cannabis moest promoten.



Vandaag de dag doet ze precies het omgekeerde en pleit ze voor het medicinaal gebruik van cannabis. Zij heeft dan een speciale belangstelling voor cannabis bij de behandeling van CTE (chronic traumatic encephalopathy), een progressieve hersenziekte die zich vooral voor doet bij American Football spelers.





Een primeur in de sportwereld: een topman van de National Football League (NFL) in Amerika zegt dat er inderdaad een verband is tussen American Football en CTE (chronic traumatic encephalopathy), een progressieve hersenziekte. Dat zei Jeff Miller gisteren tijdens een overleg van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat onderzoek doet naar hersenschuddingen in het leger, sport en andere 'gevaarlijke activiteiten'.



Nelson heeft voor hulp aan mensen met CTE de Gridiron Cannabis Foundation opgericht.



Ondanks dat ze voor de DEA werkte, kwam Nelson er toch vrij snel achter dat cannabis medische kwaliteiten bezit. In 2000 moest ze toezien hoe een goede vriend die aan kanker leed, meer dan 50 procent van zijn gewicht verloor en niet meer kon eten of slapen.



Zij wist dat cannabis hielp bij het bestrijden van deze symptomen en daarom kocht ze wat voor haar vriend. Dit, in combinatie met een beter dieet zorgde ervoor dat de vriend nog negen jaar kon leven. Op een gegeven moment ging Nelson zelf de cannabis verbouwen omdat ze erachter kwam dat de producten op de “zwarte markt” niet te vertrouwen waren.



In 2004 deed ze via haar werkgever onderzoek naar een heroïne epidemie in Plano in Texas en ontdekte Nelson dat sommige verslaafden wisten af te kicken door gebruik te maken van cannabis. Dit was het punt waarop ze besloot dat het genoeg was en dat ze niet langer bereid was om de propaganda voor de DEA aan het publiek te verkopen. Ze wist dat de cannabis, afkomstig van de hennepplant, levens redt. (Cannabis (of wiet, van het Engelse weed = 'onkruid') is de Latijnse benaming voor hennep.)



Ze nam ontslag in 2004, maar dat ging niet zonder slag of stoot.



Men was namelijk vergeten haar een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen toen ze werd aangenomen. Dat was natuurlijk wel een probleem, want Belita Nelson wist heel veel. Ze belden haar en zeiden,“Noem je prijs, 10.000 dollar per maand, 20.000 dollar. Wat wil je Belita?”



Ze deed het niet en verliet het kantoor van de DEA met de woorden: “Jullie weten dat het veilig is en jullie houden het weg bij zieke mensen. Ik neem jullie geld niet aan en jullie kunnen beter beginnen met je zorgen te maken over wat ik allemaal ga zeggen”.



Ze heeft inderdaad de daad bij het woord gevoegd en is vertrokken naar Colorado waar ze begon met het promoten van medische wiet. In 2014 begon ze zich te concentreren op het gebruik van cannabis voor CTE patiënten.

