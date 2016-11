Moeder aarde en de inheemse volkeren

Oorspronkelijke Amerikaanse burgers zijn activist geworden en protesteren al maanden tegen de aanleg van de Dakota Access Pipeline’. De politie is zelfs bezig, leugens als waarheid te verkopen over de demonstranten, om de publieke opinie aan hun kant te krijgen; vergeefs. De demonstranten worden gedemoniseerd, zoals dat destijds ook gebeurde bij de beweging van Occupy Wall Street.

Inmiddels is het werk stilgelegd aan deze US$ 3,7 miljard kostende pijplijn. Want op 10 augustus jl. was het Chief Standing Rock, die een noodverordening indiende bij de rechtbank, waarmee het werk stil kwam te liggen. Dat was de bedoeling en hopelijk ligt de aanleg lang genoeg stil om wereldwijd de steun te krijgen die de protest-beweging nodig heeft.

De aanklacht is dat de pijplijn het drinkwater van grote bevolkingsgroepen in dit pijplijngebied zou vervuilen. Breuken in oliepijplijnen vinden regelmatig plaats, met vooral ernstige gevolgen voor de drinkwatervoorzieningen in dat gebied. Bovendien is er door de lokale overheden helemaal niets geregeld met betrekking tot de vervuiling in het private gebied, die natuurlijk opgeruimd moet worden door de eigenaar van de pijplijn.

De stam van Standing Rock is al maanden aan het demonstreren en krijgt hulp van mensen en andere stammen uit de hele VS, wat weer leidt tot meer media-aandacht. Nabij de constructie-locatie, worden prayer-ins gehouden en alles leek vreedzaam te verlopen, totdat half augustus een tiental protesterenden werd gearresteerd, op grond van het betreden van verboden gebied, bij de constructie-zone. De ontwikkelaar van de pijplijn, ‘Dakotas Access LLC’, heeft bevestigd dat het een juridische claim gaat indienen tegen de demonstranten, zodat verdere blokkades van de pijplijnaanleg worden opgeheven. Kijk naar een impressie van de protesten en commentaar van de website Democracy Now van Emy Goodman.



Standing Rock Sioux leiders worden onder druk gezet door Tim Purdon, een advocaat, afkomstig uit North Dakota. Het bedrijf heeft wél laten weten dat het de aanleg van de pijplijn stil zal leggen, totdat de zaak is behandeld in een federale rechtbank. Het is dus inmiddels een juridisch gevecht geworden, waarbij de aandacht en sympathie steeds krachtiger bij de demonstrerende Amerikaanse Indianen komt te liggen.. De Wall Street Journal meldde een uitspraak van één van de rechters in het proces: “Wij moedigen de beide partijen aan, om elkaar met vertrouwen tegemoet te treden en het geschil rustig te houden, totdat een uitspraak is gedaan.”



Het zijn altijd de inheemse volkeren van deze planeet geweest, die ons voorleefden hoe er met de heiligheid van de aarde moet worden omgegaan. Wij, blanke westerlingen, hebben daar slecht of helemaal niet naar geluisterd. Integendeel, overal op de aarde hebben wij de inheemse volkeren onderdrukt, uitgemoord en hun culturen proberen te vernietigen. We hebben hen hun land ontnomen, hun kinderen afgepakt en hun welvaart vernietigd. We hebben hen hun spiritualiteit afgepakt en hen ons geloof opgedrongen. Diegenen die zich niet wilden assimileren, hebben we in reservaten geplaatst alsof het zeldzame diersoorten zijn.

Tijdens de apartheid zijn in Zuid-Afrika de oorspronkelijke bewoners naar zogenaamde ‘thuislanden’ gestuurd, wég uit het zicht van de blanke bevolking. Dat alles en nog meer heeft de westerse ‘beschaving’ gedaan, zodat de grote ondernemers en de hun dienstwillige overheden de aarde konden beroven, openrijten, haar grondstoffen verwijderen, haar bossen kappen, haar dieren doden en de natuur vernietigen op alle mogelijke manieren. Alles uit winstbejag.

Zo is het eeuwenlang gegaan met alle inheemse volkeren, die door de patriarchale, kapitalistische machthebbers zijn gekoloniseerd. Laten we wel wezen: wij Nederlanders deden dat ook met de ‘inboorlingen’ in Indonesië, Papoea-Nieuw Guinea en Suriname. Wij Nederlanders waren in de 16e en 17e eeuw de meeste beruchte en wrede slavenhandelaren ter wereld. Nog een voorbeeld: door de blanke kolonisten zijn in Noord-Amerika alleen al 100 miljoen mensen van de oorspronkelijke bewoners vermoord. Deze maken nu slechts 1 % uit van de totale bevolking van de Verenigde Staten.

Genoeg is genoeg..

En juist in de V.S. hebben de oude volkeren, die er het eerst waren – The First Nations – er nu genoeg van. Er is een andere tijd aangebroken. De tijd van ‘genoeg is genoeg’. Genoeg beloften zijn er door de blanke regering gebroken. Genoeg ellende en narigheid heeft men doorstaan. Genoeg vernietiging van de aarde heeft plaatsgevonden. Het is nu de tijd waarin de nazaten van de Eerste Naties zich herinneren wat respect betekent: respect voor de aarde, respect voor de grond, die in hun visie niemands eigendom is, respect voor de dieren en respect voor de mensen die de aarde bewonen. Zij noemen zichzelf ‘beschermers’, ‘hoeders’ van de aarde. Nu zijn zij uiteindelijk opgestaan om actie te ondernemen.