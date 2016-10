Syrië

De halve wereld bemoeit zich zo langzamerhand met het conflict in Syrië en voor een doorsnee iemand is er ondertussen geen touw meer aan vast te knopen.



Het enige dat je alsmaar hoort, is de bestrijding van ISIS, maar waar gaat het nu eigenlijk werkelijk om in Syrië?





Waar het om gaat in Syrië is in feite wie de energiemarkt voor Europa uiteindelijk in handen zal gaan krijgen. Europa is de grootste energiemarkt ter wereld, dus als je dat in geld vertaalt, kom je aan bedragen waar je van gaat duizelen.



Het gaat om de aanleg van gas- en oliepijplijnen is Syrië van grote strategische waarde, want al die pijplijnen vanuit locaties uit het Midden Oosten kunnen simpelweg niet om Syrië heen.



Op dit moment zijn er twee machtsblokken die beiden strijden om de controle van Syrië en tevens die over de Europese energiemarkt.



Momenteel is Rusland de voornaamste energieleverancier van Europa en zou dat uiteraard graag blijven. Iran is een sjiitisch moslim land met grote voorraden olie en gas en wil de Europese markt delen met Rusland; iets waar deze geen bezwaar tegen heeft.



Echter, Qatar is een soennitisch moslimland, heeft een enorme gasvoorraad en wil de grootste gasleverancier van Europa worden. Saoedi Arabië is eveneens een soennitisch moslim land, heeft een enorme voorraad olie en wil de voornaamste olieleverancier worden in Europa.



Om de gas- en olievoorraden van Qatar en Saoedi Arabië naar Europa te kunnen transporteren, moeten er pijplijnen worden aangelegd die ook door Syrië moeten gaan lopen, iets waar de huidige president Assad zich, als bondgenoot van Rusland, met hand en tand tegen verzet.



Dat is de reden dat de Amerikanen gebruikmaken van groeperingen zoals Al Qaida en extremistische groeperingen (ISIS) om voldoende grondgebied in Syrië te veroveren, zodat grote Amerikaanse bedrijven zoals Haliburton daar veilig pijplijnen kunnen bouwen, waarmee ze dan de Europese energiemarkt kunnen veroveren via bedrijven zoals Exxon.



De reden dat Iran zich opwerpt als bondgenoot van Assad is omdat ze de invasie in Syrië van het machtsblok Amerika-Saoedi Arabië-Qatar om Assad omver te werpen, willen blokkeren, zodat zij zelf, samen met Rusland, een dergelijke pijplijn kunnen aanleggen.



Wanneer je het volgende plaatje bekijkt, wordt alles in één keer duidelijk:

De huidige Europese energievoorziening met Russische gas loopt via Oekraïne. Dat was dan ook de reden dat daar in 2014 een door Amerika en Obama georganiseerde staatsgreep plaatsvond om de wettige regering van president Janoekovitsj te verdrijven.



Uiteraard begreep Poetin precies waar het om ging en begon onmiddellijk met alternatieve routes voor zijn gas, waarbij de keuze viel op een pijplijn naar Bulgarije, zodat Rusland voortaan zonder door Amerika te worden gehinderd in haar provincie Oekraïne, gas kan blijven leveren aan Europa.



Maar, helaas pindakaas, de Europese Unie stak daar onder druk van Amerika, een stokje voor zoals wij schreven in een eerder artikel:



Onder druk echter van de Europese Unie heeft Bulgarije nog steeds geen toestemming gegeven voor de aanleg van de pijplijn door het land.



Dit is merkwaardig omdat een relatief arm land als Bulgarije honderden miljoenen Dollars per jaar gaat verdienen met de doorvoer van gas. Poetin merkte dan ook op dat Bulgarije niet meer in staat is om te handelen als een zelfstandig land en zei verder dat hij niet van plan is om een dure pijplijn aan te leggen die vervolgens voor de grens van Bulgarije tot stilstand komt.



Formeel ligt de EU dwars omdat volgens eigen reglementen de eigenaar van de pijplijn niet hetzelfde bedrijf mag zijn wat het gas levert, maar de werkelijke reden is een hele andere. Het wordt een “politieke reden” genoemd waardoor Brussel geen toestemming geeft voor de aanleg van die pijplijn, maar uiteraard is de werkelijke reden de druk van Amerika om Rusland zoveel mogelijk van de Europese energiemarkt af te sluiten.



Poetin adviseert Bulgarije dan ook om een schadeclaim in te dienen bij de EU voor derving van inkomsten en heeft besloten om niet verder te gaan met de South Stream pijplijn.



Toen kwam Turkije in beeld bij Rusland, maar verdween ook net zo snel weer na het incident met de neergeschoten Russische straaljager door de Turken.



Daarna werden op aandringen van Israël de banden tussen Turkije en Rusland weer aangehaald en is er onlangs de deal getekend voor een Russische gaspijplijn via Turkije naar Griekenland.

Voorlopig is het blok Rusland-Iran-Turkije de grote winnaar op het gebied van de Europese energievoorziening.



Maar, het andere blok zal dat uiteraard niet zomaar zonder slag of stoot accepteren en dus kunnen we nog het nodige vuurwerk in die regio verwachten.