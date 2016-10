Schedelboringen

We schrijven zo’n tweeduizend jaar geleden; de locatie is Peru. Ergens in de jungle ligt een patiënt op de geïmproviseerde tafel van een heelmeester.

Datum2 juli 2016Auteur Traci WatsonFotograafPRISMA, UIG/Getty

Hij is gewond aan het hoofd en heeft meerdere schedelfracturen. De chirurg pakt een simpel werktuig en begint aan zijn taak: het krassen van een gat in de schedel van de man. In de operatie wordt het bovenste deel van die hersenpan verwijderd – zonder verdoving en zonder steriele technieken of instrumenten, zoals die in de moderne geneeskunde worden gebruikt. Maar wat echt ongelooflijk is: de patiënt overleefde dit alles.

Deze bloederige scène is slechts een van de vele voorbeelden van schedeltrepanatie, een oeroude medische operatie. De schedelboringen werden overal ter wereld uitgevoerd: duizenden jaren geleden voerden chirurgen vergelijkbare operaties in Europa uit; in oostelijk Afrika was de praktijk zelfs nog in gebruik tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Medisch antropoloog John Verano (Tulane University) en enkele collega’s namen de schedelboringen uit het vroege Peru onder de loep. Daar werd de operatie veelvuldig uitgevoerd tussen de zestiende en veertiende eeuw v.Chr. Uit die periode werden zo’n achthonderd doorboorde schedels uit de regio onderzocht. En wat extra verbazingwekkend was: vele patiënten zouden de operaties hebben overleefd, want in de botten werd bewijs van genezing gevonden. NatGeo sprak met de onderzoeker.

Hoe veelvoorkomend was schedeltrepanatie in Peru?

“Het was verrassend wijdverbreid. Tijdens de hoogtijdagen kwam het overal in het rijk van de Inca’s voor – een enorm gebied. In heel Peru hebben we méér van deze doorboorde schedels teruggevonden dan waar ook ter wereld en zelfs meer dan op alle andere vindplaatsen samen.” Kopfoto: Deze medisch doorboorde schedel behoorde toe aan een jongeman, 3.500 – 3.400 voor Christus. Waarom was de operatie zo ‘populair’ in Peru?

“De wapens die door de inheemse bevolking werden gebruikt waren katapulten en botte knuppels – het soort wapen waarmee je makkelijk iemands hoofd inslaat. In andere delen van de wereld werd gevochten met pijl en boog, of zwaarden of speren. Met die wapens werden niet zo vaak hoofdwonden veroorzaakt als bij de Inca’s het geval was – in Peru moesten de strijders dus vaker aan het hoofd worden geopereerd om gered te worden.”

Waarom voerden de Peruviaanse chirurgen zo’n drastische operatie uit?

“Het begon waarschijnlijk op een simpelere manier – een hoofdwond die werd schoongemaakt door daar stukjes bot uit te pikken. We denken dat deze geneesheren al snel doorhadden dat deze procedure levens kon redden. We hebben ook duidelijk bewijs dat de trepanatie niet werd uitgevoerd om een soort verheven bewustzijn te creëren bij de patiënt. Het was niet zomaar een rituele of spirituele operatie. Daarvoor hebben we teveel schedels gezien die al eerder een fractuur hadden opgelopen, voordat de doorboring werd uitgevoerd.“

Hoe succesvol waren de operaties?

“Het heeft me verrast om te zien hoeveel boringen goed afliepen: in de gehele periode die we hebben onderzocht, lijkt zo’n zeventig procent van de Inca-patiënten de operatie te hebben overleefd! Dat duidt op een gecontroleerde procedure, de chirurgen in kwestie waren niet zomaar doorgedraaide shamans die een of ander irrationeel experiment uitvoerden.

Dat zoveel patiënten de trepanaties hebben overleefd, zou kunnen komen omdat de operaties in de buitenlucht werden uitgevoerd – anders dan in het westen, waar het meestal gebeurde in een ziekenhuis. Juist in ziekenhuizen lopen mensen vaak infecties op. En hoewel de Inca’s geen sterilisatie hadden, gebruikten ze hun stenen werktuigen waarschijnlijk niet telkens opnieuw.”

Deed die schedelboring niet ontzettend veel pijn?

“In de hoofdhuid zitten veel zenuwen. Om daar met een mes doorheen te gaan, doet wel eventjes pijn. Maar het bot van de schedel zelf bevat maar weinig zenuwen, dus uiteindelijk voel je de doorboring niet zo.”

Kan de moderne geneeskunde iets leren van deze oeroude procedure?

“We gaan hier geen nieuwe chirurgische technieken van opdoen: onze instrumenten zijn tegenwoordig al heel anders, dat heeft geen zin. Maar mijn doel was vooral om mensen iets te leren. We kunnen nu voorbijgaan aan het idee dat schedeltrepanaties iets primitiefs waren, of een vreemde spirituele uitspatting. Het is belangrijk dat wij nu begrijpen dat onze verre voorouders in hun tijd ook heus wel iets konden, dat zij rationele gebruiken hadden en met zorg taken konden uitvoeren, om iemands leven te redden bijvoorbeeld.”

Bron:NationalGeographic